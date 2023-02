Squid, esce il secondo album “O Monolith” Ascolta.

Gli Squid annunciano il album ‘O Monolith’ in uscita il 09 giugno su Warp Records. Di seguito il video del singolo ‘Swing (In A Dream)’. Nel corso degli ultimi due anni, e con il loro album di debutto Bright Green Field entrato in classifica in top 5, gli Squid si sono affermati come una delle nuove band più interessanti dell’universo post punk. Il secondo album del gruppo britannico è prodotto dal collaboratore di lunga data Dan Carey e mixato da John McEntire (dei Tortoise).

O Monolith è pesentato come un’evocazione musicale dell’ambiente, della domesticità e del folklore. Si avverte un senso di conversazione aperta, di musica fatta da amici. Il cantante e batterista Ollie Judge dice del singolo: “Questo brano è stato ispirato da un sogno che ho fatto su un dipinto chiamato L’altalena di Jean-Honoré Fragonard. Nel sogno mi trovavo nel quadro, ma era allagato e tutto galleggiava via”. Il singolo è accompagnato da un video superbamente assurdo in stile Where’s Waldo, con la partecipazione di amici e familiari della band. Il regista Yoonah Park parlando del video racconta: “Mi interessava esplorare le idee visive di Where’s Waldo, Richard Scarry e Brueghel come mezzo per esprimere le ansie sulla crisi climatica”.

https://squidband.uk/



Tracklist

Swing (In A Dream)

Devil’s Den

Siphon Song

Undergrowth

The Blades

After The Flash

Green Light

If You Had Seen The Bull’s Swimming Attempts You Would Have Stayed Away