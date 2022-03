Arcade Fire: ascolta “The Lightning I, II” estratto dal prossimo album “WE”.

Uscirà il 6 maggio per Columbia Records / Sony Music “WE” il sesto album degli Arcade Fire che tornano a pubblicare un disco a distanza di cinque anni dal precedente “Everything Now”.

WE”, registrato tra New Orleans, El Paso e Mount Desert Island è prodotto da Nigel Godrich e Win & Régine, i leaders della band nonché marito e moglie.

L’album riassume paradossalmente “il periodo più lungo che abbiamo mai passato a scrivere, senza interruzioni” - ha dichiarato Win Butler – in un’epopea concisa di 40 minuti, ispirata sia dalle forze che provocano l’allontanamento tra le persone che si amano, sia dall’urgenza di superarle.”

WE” è presentato come un “viaggio catartico” che parte dall’oscurità e arriva alla luce: un percorso formato da sette canzoni divise in due parti distinte, la prima “I”, che incanala la paura e la solitudine dell’isolamento, e la seconda “WE” che esprime la gioia e il potere del contatto.

Intanto è notizia di ieri che Will Butler, fratello di Win, non è più un membro degli Arcade Fire. Il polistrumentista, che entrò a far parte della band nel 2003, ha annunciato la sua uscita dalla formazione canadese con una serie di Tweet nei quali annuncia una carriera solista e saluta amorevolmente gli ex compagni.

Questa la tracklist completa dell’album di WE:

“I”

Age of Anxiety I

Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

End of the Empire I-IV

“WE”

The Lightning I, II

Unconditional I (Lookout Kid)

Unconditional II (Race and Religion)

WE