Wu-Tang Clan e Nas nuovamente in tour insieme.

Il Wu-Tang Clan e Nas rifaranno una serie di live da co-headliner riproponendo lo NY State of Mind tour che già era andato in scena tra la fine dell’estate e inizio dell’autunno del 2022. L’ultimo album di Nas è King’s Disease III di novembre scorso, mentre Wu-Tang ha pubblicato l’ultimo album intero nel 2014 con A Better Tomorrow seguito dalla controversa edizione di Once Upon a Time in Shaolin uscita nel 2015. I membri del Wu-Tang Clan si sono recentemente uniti ai Logic in “Wu Tang Forever” e al gruppo rock scozzese Texas per la canzone “Hi” pubblicando due singoli che stizzavano al mainstream pop.

https://www.nasirjones.com/

https://wutangclan.com/