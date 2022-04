Nina Nastasia: un nuovo album dopo dodici anni di depressione.

Nina Nastasia e il nuovo album dopo dodici anni dall’ultimo “Outlaster”. Il settimo album della cantautrice americana ha come titolo ‘Riderless Horse’ e verrà pubblicato il 22 luglio dalla label Temporary Residence che lo ripubblicherà in fomrato vinile il prossimo 4 novembre. L’album è anticipato dal singolo ‘Just Stay in Bed’ che potete ascoltare qui sotto.

La particolarità della singer-songwriter di Los Angeles è che le sue musiche country con influenze neo-Gothic sono ancora una volta prodotte da Steve Albini, il guru della scena rumorosa.

‘Riderless Horse’ è il primo album pubblicato dalla cantautrice folk americana dopo la tragica perdita del marito, musicista e compagno di band .

“Non registravo un album dal 2010 - racconta Nina Nastasia. Avevo deciso di smettere con la musica qualche anno dopo l’uscita di ‘Outlaster’, a causa dell’infelicità, del caos travolgente, della malattia mentale e del mio rapporto tragicamente disfunzionale con Kennan. Creare musica è sempre stato uno sfogo positivo nei momenti difficili, ma alla fine è diventato una fonte di assoluta miseria.” ‘Riderless Horse’ - continua Nina - documenta il dolore, ma segna anche momenti di potenziamento e una vera felicità nello scoprire le mie capacità. Steve Albini ha prodotto questo disco con me e Greg Norman. Noi tre siamo vecchi amici e abbiamo registrato il disco in una pensione costruita sul mare, simile ad un faro, che due miei carissimi amici hanno a Esopus, New York. Era esattamente l’ambiente giusto per lavorare su questo disco. Abbiamo pranzato tutti insieme, pianto, riso e raccontato storie. È stato perfetto. Mi ha fatto capire quanto amo scrivere, suonare e registrare musica. Succedono cose terribili. Erano cose terribili. Quindi tra tante cose ho scelto di fare un disco.”

‘Riderless Horse’ tracklist: 01. Cork and Pour 02. Just Stay in Bed 03. You Were So Mad 04. This Is Love 05. Nature 06. Lazy Road 07. Ask Me 08. Blind as Batsies 09. The Two of Us 10. Go Away 11. The Roundabout 12. Trust 13. Afterwards 14. Creek and Chimes