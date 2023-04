I Public Image Ltd. (PiL), esce l’undicesimo album. Live a Milano.

I Public Image Ltd. (PiL) annunciano una speciale data italiana insieme al loro 11° album in studio, nonché il primo in 8 anni, dal titolo End of World. L’appuntamento dal vivo è fissato per lunedì 30 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. La release del nuovo album invece è fissata per l’11 agosto 2023 e uscirà via Cargo UK Distribution, a cui seguirà un ricchissimo tour di 37 date nel Regno Unito e in Europa.

All’inizio di quest’anno, i PiL hanno pubblicato Hawaii, il brano più personale che John Lydon abbia mai condiviso. Hawaii è una lettera d’amore alla moglie di John, Nora, purtroppo scomparsa per Alzheimer mercoledì 5 aprile. Una canzone d’amore intima, personale ma universale, che è entrata nel cuore di molti sin dalla sua pubblicazione nel mese di gennaio. Un brano in cui John riflette sulla loro vita insieme e in particolare su uno dei loro momenti più felici insieme alle Hawaii.

John ha dichiarato: “Nora ha amato l’album, non avrebbe voluto che lo posticipassimo o che cambiassimo i nostri piani”. In precedenza aveva detto di Hawaii: “È dedicato a tutti coloro che attraversano momenti difficili nel viaggio della vita, con la persona a cui tengono di più”.

La band ha iniziato a scrivere e registrare End of World nel 2018, durante il tour per il 40° anniversario. Dopo una lunghissima pausa, i PiL si sono riuniti in studio dove “c’è stata un’enorme esplosione di idee”, ha raccontato Lydon. Il risultato è che i PiL stanno per pubblicare 13 dei migliori brani che abbiano mai scritto.

I PiL sono John Lydon, Lu Edmonds, Scott Firth e Bruce Smith ancora oggi i membri che formano il combo più stabile nella storia della band.

fonte: com. stampa