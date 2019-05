I June of 44 nascono nell’autunno del 1994 quando Jeff contatta Fred, Sean e Doug in seguito ad una conversazione avuta incrociandosi durante i loro rispettivi tour, in cui discutevano di poter fare musica insieme. Dopo dieci lunghi e vivaci giorni di prove a New York City, quello stesso novembre, registrano ai Plantain Studios con James Murphy.

Questa session diventerà il loro primo album, “Engine Takes To The Water”, pubblicato nel giugno del 1995 per Quarterstick Records.

Nei 4 brevi anni successivi i June of 44 registrano altri 3 LP (Tropics and Meridians, Four Great Points, and Anahata), un EP (The Anatomy of Sharks), un LP sperimentale per il loro distributore olandese Konkurrent (In The Fishtank) e compaiono su parecchi 7” e compilation.

Nel novembre 1999, dopo aver visitato 3 continenti e aver suonato circa 100 concerti, la band sente la necessità di fermarsi.

Fred, Sean e Doug formano gli HiM (nonché altri vari progetti), Jeff continua a lavorare con Jason Noble (già suo collega nei Rodan) formando la band Shipping News insieme al batterista Kyle Crabtree.

Dopo quasi 19 anni di pausa, i June of 44 decidono di unirsi alle celebrazioni del trentesimo anniversario di fondazione della band amica Uzeda: il concerto catanese del maggio 2018 spianerà infatti la strada al ritorno ufficiale della band.

June of 44 decidono di tornare in Italia – ed Europa – anche nel 2019.

https://www.facebook.com/juneof44/

Queste le tappe annunciate:

23 Maggio – Milano – Santeria Toscana 31

24 Maggio – Livorno – The Cage

25 Maggio – Bologna – Locomotiv

26 Maggio – Roma - tba

28 Maggio – Osimo (AN) – Loop Live Club

29 Maggio – Bari – Garagesound

fonte: com. stampa