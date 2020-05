Alva Noto – A breve il quarto episodio della serie Xerrox

Carsten Nicolai, meglio conosciuto con lo pseudonimo Alva Noto, annuncia il quarto volume del ciclo ambient/noise-oriented a nome “Xerrox”.

Periodicamente il composer tedesco rispolvera questa fortunata serie basata sul campionamento/ri-campionamento fino a trasformare completamente il sample di partenza e che definitivamente dovrebbe compiersi alla quinta pubblicazione: il primo volume è stato rilasciato nel 2007 e il secondo è datato 2009, infine nel marzo 2015 è uscito il terzo, per quella che all’epoca era ancora la Raster-Noton.

Paradossalmente questo quarto appuntamento, in uscita il prossimo 19 giugno, sarà il primo su Noton.

Di recente Nicolai ha omaggiato i Cure con la cover di ‘A Forest’ per i quarant’anni dall’uscita del celebre brano, inoltre nei giorni scorsi ha inaugurato anche la serie del suo partner Ryuichi Sakamoto battezzata “incomplete”, con la composizione ‘Flux 1′ in cui il musicista giapponese ha specificato: In questi momenti in cui le cose non sono “normali”, ho voluto documentare le sensazioni che ho provato. Ho invitato alcuni dei miei amici musicisti a farlo con me. Volevo condividere i risultati con tutti voi.

www.noton.info

Autore: Luigi Ferrara

Alva Noto – Xerrox Vol. 4 – Tracklist

01. Xerrox Kirlian

02. Xerrox Neige

03. Xerrox Voyage

04. Xerrox Plongée

05. Xerrox Cosmos

06. Xerrox Île

07. Xerrox Argo

08. Xerrox Calypsoid 1

09. Xerrox Canaux

10. Xerrox Utopia

11. Xerrox Sans Retour

12. Xerrox Calypsoid 2

13. Xerrox Apesanteur

14. Xerrox Néant