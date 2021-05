Liars – Ad agosto il decimo album in studio su Mute Records.

Angus Andrew ha annunciato che in estate sarà pubblicato il decimo album in studio dei Liars.

Il nuovo lavoro è stato registrato in Australia dove il cantante e chitarrista statunitense si è avvalso dell’opera del batterista jazz d’avanguardia Laurence Pike, del polistrumentista Cameron Deyell e della songwriter Mary Pearson in forza agli High Places, amalgamando la loro orchestrazione naturale e organica con le trovatacce di Andrew al computer, conseguendo in definitiva un suono che sfocia nella struttura compositiva classica della band e l’elettronica sperimentale, con avvolgenti e intense atmosfere interrotte da scariche di rumore, elettronica scrosciante ed esplosioni di percussioni.

Il nuovo LP sarà intitolato “The Apple Drop” e sarà pubblicato come sempre attraverso la Mute Records di Daniel Miller con data di rilascio fissata per il prossimo 6 agosto, disponibile su vinile riciclato colorato in edizione limitata e CD, incluso un libretto pieghevole di sedici pagine.

Come anteprima del disco in rete è stato pubblicato il video della terza traccia ‘Sekwar’, diretto dal designer e videomaker Clemens Habicht.

www.liarsofficial.com

www.mute.com/

Autore: Luigi Ferrara

Liars – “The Apple Drop” – Tracklist

1. The Start

2. Slow and Turn Inward

3. Sekwar

4. Big Appetite

5. From What the Never Was

6. Star Search

7. My Pulse to Ponder

8. Leisure War

9. King of the Crooks

10. Acid Crop

11. New Planets New Undoings