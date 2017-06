Come ogni anno la benemerita indie label americana Amphetamine Reptile Records prepara una compilation chiamata Bash.

Nella nuova edizione, la numero 17, oltre a Melvins, Lydia Lunch Retrovirus, Cherubs, Whores, The Blind Shake, figurano anche i Mudhoney che da poco hanno messo in rete l’audio del brano inedito Neanderf#ck con cui prendono parte alla raccolta e che potete ascoltare più in basso.

Nei giorni scorsi, durante un concerto, la band di Seattle l’ha eseguita live, insieme ad altri pezzi sconosciuti (Nerve Attack, Paranoid Core), indice che forse i nostri stanno preparando il prossimo album.

Quello che è sicuro, invece, riguarda i The Monkeywrench, progetto parallelo dove figurano Mark Arm (voce, chitarra) e Steve Turner (chitarra). Il combo statunitense pubblicherà il 23 Giugno, via Valley King Records, un nuovo disco live solo in vinile, intitolato Goes Round Comes Around.

La tracklist:

lato A:

1. Look Back

2. Open Your Arms

3. Black Plastic Tarp

4. The Weasels In The Barn

5. Great Down Here

lato B:

1. Low On Air

2. Bottle Up & Go

3. Bring On The Judgement Night

4. One Step Closer

http://www.mudhoneysite.com/

http://www.mudhoneysite.com/side_projectsother_bands_1/monkeywrench

https://www.facebook.com/Mudhoney-120610017957082/

https://www.facebook.com/The-Monkeywrench-394493813988111/