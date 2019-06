Uscirà il 30 agosto per la statunitense Secretly Canadian il nuovo album degli Whitney. “Forever Turned Around“, questo il titolo, segue il fortunato Light Upon the Lake uscito nel 2016. Al fianco della band americana, sempre più in ascesa,troviamoi produttori Brad Cook (già con Bon Iver, Hand Habits) e Jonathan Rado del gruppo Foxygen e collaboratore di Weyes Blood, Father John Misty. L’album nasce dalla collaborazione tra la band e il chitarrista ritmico e amico Ziyad Asrar nel suo studio di Chicago e vede anche la partecipazione di Lia Kohl e Macie Stewart degli OHMME.

https://www.facebook.com/whitneychicago/

https://whitney.ffm.to/foreverturnedaround