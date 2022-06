Editors, ottavo album in arrivo e live anche in Italia. Ascolta i singoli.

Verrà pubblicato dalla label Play It Again Sam il nuovo album degli Editors. L’ottavo album in studio della band inglese s’intitola EBM e uscirà il 23 settembre su Play It Again Sam. A accompagnare l’annuncio di questa nuova avventura discografica di Tom Smith e soci sono i singoli “Heart Attack” e “Karma Climb”.

La band ha anche annunciato anche un tour europeo di quindi tappe che partirà il prossimo ottobre e il 20 suonerà al Fabrique di Milano mentre il 21 all’Unipol Arena di Bologna ma senza dimenticare che il 19 luglio saranno al Balena Festival a Genova.

https://www.editors-official.com

https://www.facebook.com/editorsmusic