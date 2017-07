Bobby Jameson era un artista di culto americano dalla vita travagliata, deceduto nel 2015, la cui opera ebbe una certa risonanza sopratutto negli anni 60.

A lui si è ispirato Ariel Pink per il suo nuovo album, infatti intitolato Dedicated to Bobby Jameson, in uscita il prossimo 15 Settembre su Mexican Summer.

A promuoverlo ci pensa il video, diretto da Grant Singer (Lorde, The Weeknd), del singolo Another Weekend. Buona visione.

La tracklist:

1. Time to Meet Your God

2. Feels Like Heaven

3. Death Patrol

4. Santa’s in The Closet

5. Dedicated to Bobby Jameson

6. Time to Live

7. Another Weekend

08. I Wanna Be Young

09. Bubblegum Dreams

10. Dreamdate Narcissist

11. Kitchen Witch

12. Do Yourself a Favor

13. Acting (feat. Dam-Funk)

