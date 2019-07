Dentro il Giffoni Film Festival 2019 – Cronache dalla cittadella del cinema

Autrice: Michela Aprea

Giorno 1 – Una lunga fila, quasi un corteo solenne, è il benvenuto alla cittadella del cinema di Gubitosi (Claudio, ndr). Poco prima soltanto gruppi sparuti di case e verde, inerpicati lungo i fianchi del monte Licinici. Sono genitori in fila per entrare nel parcheggio della cittadella.

Sono le 14, i ragazzi residenti qui e nelle immediate vicinanze (il raggio massimo è di 20 km) hanno lasciato le sale per fare spazio a quelli che vengono da fuori.

Il cielo è azzurro, nell’aria c’è un’energia frizzante e frenetica. Bimbi dalle maglie azzurre o verdi o amaranto corrono per prendere posto, entrare all’intero delle sale, sicuri davanti a madri e padri sorpresi. Disorientati, non già dalla mancanza di informazioni, quelle arriveranno immediatamente, ma dalla libertà e dall’indipendenza tanto auspicata a casa che ora, in un attimo, si sta detonando davanti ai loro occhi spauriti.

Generazioni di “choosy”, considerate amebe prive di vita, destinate al consumo acritico di prodotti e di esistenze personali, spezzano le catene di smartphone e iper connettività varia per guardarsi, toccarsi, giocare, stare insieme, fare bolle di sapone, guardare film, ovviamente, e ascoltare dibattiti, incontrare “very important people“, certo, suonare e cantare, stare all’aria aperta del parchetto Pepsi (sic!), mettendo cosi gli adulti di fronte alla più oscena delle verità: no, questi ragazzi non sono senza ideali, senza sogni e desideri, non sono senza voglia di vivere o forza di farlo, ma soltanto costantemente privati della libertà di vivere il loro Tempo. Per quello che è. Finchè ce n’è.

Un paradosso a pensarci, in un contesto dove bambini di ogni età si ritrovano a rispettare un’agenda iperdefinita, giornate super organizzate, senza scampo. Basta un’assenza e il giurato è fuori, gli è (giustamente) negato il diritto di giudicare il complesso delle opere e di eleggerne la migliore.

Nessuno si lamenta, qui hanno ben chiaro l’impegno che si è preso e ad ogni modo viene costantemente ricordato dall’apparato colossale della macchina del festival. Una macchina ipercontrollata che però in nessun caso dà l’idea di essere finiti in un terribile Panopticon.

Quello del Village è un immenso spazio di libertà, dove ragazzini, tutti con lo stesso zaino in spalla e maglie dello stesso colore, si ritrovano in gruppo per assegnare un colore diverso alle città sognate (“Londra è blu, no invece Barcellona, guarda per me è… arncione, sì arancione” si confidano due adolescenti alle mie spalle), contrattare un ingresso all’incontro con Alessandro Borghi in cambio di una generica “L’amica geniale”, osannare gli “iPantellas” o giocare a “Ninja”, un gioco spassosissimo tra le belle statuine (in posizioni ninja) e “Pu, passa Paperino”.

Sarebbe bello parlarci con quei ragazzi, chiedergli cosa pensano di questo o di quello cosa li ha portati fin qui, sopra i Monti Picentini a mezz’ora di distanza da Salerno e i suoi localini, i pub, il lungomare. L’interazione qui al GFF è la norma, i ragazzi sono costantemente chiamati a partecipare e allora basta solo mettersi lì in ascolto durante una delle frequentissime interviste, proposte poi ogni giorno attraverso il canale Instagram del festival, osservarli per un po’ e guardargliele in faccia tutte le loro motivazioni. Qui è il pardiso, una zona franca di vitalità assoluta di cui è difficile non innamorarsi.

Di fronte al bar, sugli spalti dell’arena, centinaia di genitori aspettano la fine del turno dei loro bambini. Mentre crocchie di ragazzi più grandi, delle categorie 13 e 16+, si addensano e fluiscono al ritmo delle onde. Alcuni si sentono famosi, “la mia faccia è stata utilizzata per la copertina Facebook”, dice una, trattenuta da due mamme curiose di sapere “chi è ‘sto Woody Harrelson?” a cui un cameraman e il suo assistente hanno chiestoloro un attimo prima di dare il benvenuto.

Qui, è impossibile nascondersi, l’autorità del Giffoni Experience rende noto con una targa che “l’area è soggetta a video sorveglianza e a riprese video”. Ed è un miracolo non farsi fermare dai cameraman e dai giornalisti per un’intervista. Il festival, diventato ormai soprattutto experience ha bisogno di essere narrato, per autoalimentarsi. Tanti i ragazzi stranieri, non si contano quelli provenienti da tutta Italia, ormai alla loro terza, quarta esperienza. Una giornalista, non si capisce se di una testata o se una delle tante persone deputate ad alimentare il Moloch di Giffoni, intercetta un ragazzo indiano accompagnato da un coetaneo, dall’evidente accento napoletano. Gli chiede di intervistare il suo amico e in un attimo si compie la magia. Qui tutti sono parte dell’incanto, senza alcuna distinzione di sorta. Solo i ragazzi del posto, inservienti certosini che tengono perfetto il tutto, sono ai margini del sogno, sembrano impercettibili, sono invisibili. Proprio come i topolini di Cenerentola servono solo a farla la magia, restando poi fuori dal resto.

Sono quasi le sedici, è ora di riavvicinarsi alle sale per recuperare ciascuno il proprio “giurato più bello del mondo”, come ha giustamente detto la speaker all’entrata.

Il percorso è segnato da una piccola rassegna tra gli stand: tante le istituzioni, la regione Campania, la polizia postale, la guardia di finanza e poi quello della Google, della Panini Comix, un ultimo dedicato alla Pimpa, tanti gli altri ancora.

In fondo, una struttura lunga, soprannominata “il cannocchiale”. È lì che c’è la centrale operativa del “festival più necessario”, come lo definì una volta François Truffaut, giunto nel piccolo comune salernitano oramai quasi quantant’anni fa, nel 1982.

Quanti ancora avranno ribadito quella frase, in quanti occhi quella bellezza risplende raggiante.

La sera è una girandola di spettacoli, performance e musica. Anche quest’anno il parterre è ricchissimo. Nomi che piacciono ai ragazzi, certo, ma che fanno cantare anche adulti e bambini. È la grande festa della musica contemporanea, quella che magari fa storcere il naso ad amateur e musicofili di professione e che però è assolutamente popolare. La Maschera, Anastasio, Mondo Marcio, Shade, Boomdabash, Arisa, Daniele Silvestri e poi Mahmood, sono gli idoli che ogni sera, dalle 22, si esibiranno sul palco di Giffoni. Concerti per tutti, aperti a tutti in una festa democratica e popolare e anche questo è un altro dei tasselli della magia del GFF.

Una folla si assembra davanti alla sala Galileo, piove già da un po’ e le esili tettoie telate, messe lì come parasole, si trasformano in perfide bombe d’acqua: il tempo di caricarsi e “buum!” Ecco che parte il gavettone!

Mamme e papà corrono verso l’ingresso, si assembrano sotto il piccolo tetto a guscio, come se in cerca di riparo, assediati dal fuoco nemico.

La calca è fitta, a farne le spese i teneri fiori ai lati. Compare una speaker a ridare giustizia a quelle creature delicate, a fare ordine e chiedere ai genitori collaborazione. “State per riunirvi alla giuria più bella del mondo”, ricorda.

Eh già, è la sicurezza non è mai troppa!

Solo per stavolta sarà consentito recuperarli entrando in sala. Già domani non sarà più possibile. Soltanto chi è munito del parental access, fisico, di carta, non è accettata la sua riproduzione in immagine digitale, potrà entrare e riunirsi alla propria adorata prole. Gli altri, i furbi che hanno lasciato il tutto nello zainetto del giurato o che hanno dimenticato il pass, dovranno aspettare. Ci saranno gli accertamenti del caso.

Continua a piovere e trovare un riparo è impossibile, troppe le aree impedite, l’ingresso è riservato solo a chi ha il pass apposito. Non resta che tornare agli stand, provare a ripararsi lì, lasciarsi affascinare dall’abilità di Ennio Sitta che, animatore dello spazio riservato alla Panini Comix, incanta bambini e adulti con acrilici, bombolette di vernici spray e stencil.

A un ragazzino dai tratti orientali disegna una donna, una giapponese, con un bel fiore di loto viola tra i capelli. La stessa donna che tiene raffigurata sulla maglia, che onore! È tutta una profusione di “Oohh”, di batti il cinque, di felicità e foto. Mai, sia chiaro, senza prima il consenso dei genitori.

Giorno 2 - Il secondo giorno a Giffoni la magia non svanisce. Sei di nuovo lì come innamorato, certo di un’unica necessità: quella di viversi a pieno questa storia. Il disorientamento è un sentimento sciocco che pure, però, di tanto in tanto si presenta. A segnarti la via sono gli altri, le indicazioni scarne, mappe e percorsi guidati un’utopia, e così raggiungere la sala Galileo non è un gioco da ragazzi se ci si attarda con gli stand e gli altri genitori sono tutti fluiti via. La sala si trova in una grande struttura al fianco del “cannocchiale”, la centrale operativa del festival: è lì che si tengono alcune delle masterclass e degli incontri.

È lì, soprattutto, che è ospitata la sessione dedicata ai genitori. Che sia di mattino, di pomeriggio o anche di sera, agli accompagnatori adulti è concessa la possibilità di partecipare al festival e non sentire troppo la mancanza dei propri pargoletti.

Di giorno, nella struttura che insieme alla sala Galileo, ospita anche le sale Blu e Verde- Grimaldi Lines, è prevista la rassegna “Parental Experience”: “La paranza dei bambini” (19 luglio), dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano, per la regia di Claudio Giovannesi; “Un giorno all’improvviso” (20 luglio) di Ciro D’Emilio; “Il viaggio di Yao” (21 luglio) di Philippe Godeau, “Madonne Fiorentine” (22 luglio) di Alessio Clemente; “Cafarnao – Caos e Miracoli” (23 luglio) di Nadine Labaki; “Girl” (24 luglio) di Lukas Dhont; “Il campione” (25 luglio) di Leonardo D’Agostini e, infine, venerdì 26 e sabato 7 luglio, il ciclo di cortometraggi con: “Adam’s Kirt” di Clement Trehin Lahanne; “The Hedgehog’s Dilemma” di Francesca Scalisi; “Just me and you” di Sandrine Brodeur- Desrosiers; “Mother and Milk” di Amy Lindholm; “Piggy” di Carlotta Martinez Pereda; “Silkworms” di Carlos Villafaina; “Skin” di Guy Native e, ancora, “Big Wolf & Little Wolf” di Remi Durin; “Bruised” di Rok Won Hwang; “Dad” di Atle Blakseth; “Like and follow” di Tobias Schiage; “Paper Kite” di Assia Kovranova; “Saul and Ivan” di Rebecca Akoun; “White Crow” di Miran Miosic; “Zibilla” di Isabella Favez. I cortometraggi, in concorso, vedranno i genitori nelle vesti di giurati.

Sorte che toccherà pure a quanti, per questioni di turno, affolleranno la sala di pomeriggio.

Per questi c’ è la rassegna GexDoc: un documentario al giorno con produzioni provenienti da ogni parte del modo. L’ingresso è libero, la priorità dei posti riservata ai genitori dei piccoli giurati della sezione ELEMENTS, e cioè i 6 più. Tanti i documetari proposti: da “In my blood it runs” di Maya Newell a “Bruce Lee and the outlaw” di Joost Vanderbrug, “In the name of your daughter” di Giselle Portenier e “The heart of a doll” di Antonio Di Domenico.

E per quei genitori che possono raggiungere i piccoli e il festival solo di sera? C’è la rassegna “Beatiful Minds” con i titoli “Shine”, “A beautiful Mind”; “Frida”; “Van Gogh- At eternity’s Gate”; “The Theory of everythhing” (per informazioni più dettagliate consultate il programma). Senza dimenticare gli eventi speciali, aperti a tutti i prenotati, con le proiezioni in anteprima, di norma nella sala Truffaut, di: Man in Black: International (19 luglio), La rivincita delle sfigate (20 luglio); Tolkien (21 luglio); Teen Spirit (22 luglio); Dolcissime (23 luglio); Il re leone (24 luglio); Alla fine ci sei tu (25 luglio); Shazam (26 luglio).

Riuscire a riservare un posto online è esperienza eroica, almeno ad ascoltare le decine di genitori assembrate davanti all’infopoint del festival, tutti con la stessa domanda: “Come è possibile che le 17.57 il sito per le prenotazioni si oscura è alle 18.02 quando ricompare i posti disponibili sono tutti esauriti?”.

Una cosa è certa, il GFF prova a non scontentare mai nessuno e quelli di buona volontà possono sempre provare a mettersi in fila e sperare in un posto last minute.

Mai perdere le speranze, appunto. Ne sa qualcosa l’ospite che ha aperto la rassegna dei Gexdoc. Si chiama Benedetta De Luca, è una giovane avvocata salernitana, influencer dalla forza straordinaria, tanto da aver stregato quel “geniaccio” di Chiara Ferragni.

Disabile, una malattia rara l’ha costretta a 18 interventi e a 12 anni passati in un letto d’ospedale, Benedetta è un’attivista per i diritti delle persone con disabilità. Racconta con garbo ed estrema forza non la sua storia di dolore, atti di bullismo subito, specie da quegli adulti, insegnanti e funzionari che avrebbero dovuto supportarla, ma il suo personalissimo percorso di presa di coscienza dei propri diritti, di conoscenza della nostra Carta costituzionale e di quell’articolo 3 che impone allo Stato e ai cittadini italiani l’impegno comune per la rimozione degli ostacoli che impediscono a tutte e tutti di esercitare parimenti i diritti di cittadinanza.

La Costituzione è lo scudo di questa giovane donna straordinaria, proprio come sua madre (ma avere dei genitori forti troppo spesso non basta, avverte!) quella che – racconta la giovane influencer e avvocata salernitana - le ha sempre ribadito: “Io ti ho dato la spada, Ora tocca a te difenderti”.

Benedetta porterà in autunno alcune delle modelle più cool dello scenario internazionale, per una sfilata, che si terrà proprio a Salerno, realizzata con il supporto di Chiara Ferragni. Sulla sua catwalk avanzeranno top model e mannequin, tutte disabili, che faranno luce sul complesso caleidoscopio dell’umanità e dimostreranno che la bellezza è prima di tutto nel riconoscere all’altro i diritto di essere così come si è.

Diritto che è negato al popolo aborigeno in Australia come ci racconta il primo dei documentari presentati dalla rassegna Gex Doc: “In my blood it runs” di Maya Newell (Australia, 2019, 84’). Protagonista è il piccolo Dujuan, aborigeno di lingua arrernte, costretto dal governo australiano in una riserva nel nord, ad Alice Springs.

Dujuan è un bambino della sua età, ha appena dieci anni, che proprio come un moderno Pinocchio, o un indomabile Lucignolo, vuole semplicemente restare fedele a se stesso, libero dalle costrizioni degli adulti, che la società impone. Sa benissimo chi è: “Sono un bambino aborigeno - dichiara proprio nell’incipit del documentario - e ciò significa che ho una memoria, una storia che scorre nelle mie vene”.

Una storia che racconta di poteri guaritori, di un prossimo ritorno nella terra di origine, di cespugli dalle piante dal nome intraducibile, note soltanto al suo popolo e dalle proprietà magiche.

Una vicenda che dice dei continui soprusi subiti dal popolo aborigeno. La libertà degli australiani è fondata sull’oppressione del popolo aborigeno, costretto ad imparare una storia non loro, a vivere in riserve dove l’uso di alcol e droga per troppi è la norma e a subire il paradosso di vedere pure riconosciuti i propri diritti (a conoscere la propria lingua, a tornare quando possibile nella terra d’origine) ma come puro atto di concessione formale, senza nessuna facoltà sostanziale.

Durjuan si sente oppresso, vuole tornare nella sua terra di origine, terra di libertà e identità. Rischia più volte il riformatorio, luogo dove i minori nativi,nel territorio settentrionale il 100% dei bambini in carcere è aborigeno, subiscono violenze e vessazioni, inenarrabili, sconosciute a gran parte del mondo occidentale. “Vorrei tornare nella mia terra ma voglio che i miei nipoti vadano a scuola, così conoscono il sistema all’interno del quale vivono” dice nana Carol durante una delle tante interviste che inseguono la vita di Durjuan, fino alla decisione finale: il rischio del carcere è ormai una certezza e al piccolo non resta che raggiungere il padre Jim Jim a Borroloola. La sua colpa? Il desiderio di essere se stesso.

”Io desidero solo essere me stesso: un aborigeno” afferma Durjuan alla fine della pellicola, mentre si alternano le immagini presenti e passate del popolo aborigeno in protesta. La storia è vera come l’impegno della famiglia del piccolo e di tanti nativi nella difesa dei diritti degli aborigeni.



Di diritti e della necessità di farsi partigiani in loro difesa hanno parlato anche Gianna Fracassi, vicesegretaria nazionale CGIL, e don Luigi Ciotti, fondatore di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, durante un toccante incontro che ha seguito la proiezione del cortometraggio “Tonino”, dedicato alla vita del sindacalista CGIL uccisiso dalla camorra Antonio Esposito Ferrajoli, e ha visto la partecipazione attenta del pubblico dei ragazzi presenti, insieme alla necessità di “farne tanti così, per informarci, renderci consapevoli”. Sono i i miei ragazzi quelli della masterclass, ha affermato, fiero, il patron Claudio Gubitosi che, dopo aver firmato il protocollo “Giffoni per la responsabilità e la legalità“, sottoscritto dall’ente autonomo Giffoni Experience, Libera, Flai Cgil e Fondazione Polis, ha annunciato la prossima celebrazione del cinquantenario a Tokio.

All’uscita dalla sala immergersi nella folla è come imboccare la corrente giusta. Tutto segue il suo flusso. Da un lato quelli che vanno, dall’altro quelli che vengono. E in mezzo? In mezzo c’è Spongebob, a mandare tutti i piccoli in visibilio.