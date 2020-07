Team Dresch, un nuovo singolo per il ritorno dell’ala oltranzista del movimento Riot grrrl.

Esce per Jealous Butcher Records il nuovo singolo della queercore/punk rock band Team Dresch. La band di Portland originaria di Olympia è la rappresentante dell’ala lesbica del movimento Riot grrrl.

Capitanata dalla chitarrista Kaia Wilson (poi The Butchies) e da Donna Dresch la band si sciolse nel 2008/09 dopo due album e alcuni rimpasti in line up. Oggi ritornano a pubblicare materiale inedito, un singolo punk rock con un testo pieno di significati:

“i testi” annuncia la band – “sono incentrati sul cambiamento climatico, sul disorientamento delle api mellifere a causa dell’uso di pesticidi / diserbanti (Colony Collapse Disorder) e sulla crudeltà con cui il mondo umano si è trattato a vicenda, il nostro pianeta e i suoi abitanti. Quindi prendi la tua bevanda preferita, ascolta e senti la rabbia nell’era di una pandemia globale, un disastro climatico globale e assicurati di votare Trump a novembre e abbattere il muro dell’orrore capitalista suprematista bianco patriarcale, è tempo per giustizia equità, armonia e alcuni dannazione”.

https://www.teamdresch.com/

https://www.facebook.com/teamdresch/