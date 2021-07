PaperogA – Santa (SubSound)

I PaerogA sono duo jesino attivo dal 2008. Amanti dell’electro hardcore d’assalto hanno alle spalle già cinque produzioni. “Santa” è un Ep di diciotto minuti in cui sono compresi otto brani. Si tratta di otto assalti all’arma bianca spesso tellurici, vibranti e velocissimi. A parte le parentesi orientaleggianti dei due episodi “Ear cleaner #1” e “Ear cleaner #2”, il resto del disco è un susseguirsi di noise estremo ed isterico (“I got skillss”), grindcore (“Solero 3000) e fast hc (“Arab stellina”). In più occasioni non mancano i riferimenti ai loro concittadini Gerda, come anche agli eccessivi Lighting Bolt e ai Bologna Violenta, tuttavia, non è assolutamente un disco derivativo perché il duo è stato molto abile nel saper miscelare influenze e riferimenti in modo del tutto personale giungendo ad un hc-grind-industrial eccitante.

https://www.facebook.com/paperogashitcore/

autore: Vittorio Lannutti