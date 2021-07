Il tributo ai Velvet Underground con Matt Berninger, Kurt Vile, Thurston Moore, Bobby Gillespie Iggy, Michael Stipe.

Ci sono Matt Berninger (The National), Sharon Van Etten, Kurt Vile, Iggy Pop, St. Vincent, Thurston Moore feat. Bobby Gillespie, Michael Stipe, Fontaines D.C a reinterpretare i brani dell’album di debutto degli storici The Velvet Underground.

E’ la Verve records, label che pubblicava gli album del gruppo avant new yorkese, a pubblicare il prossimo 24 settembre l’album tributo dal titolo I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground and Nico. L’album del 1967 è prodotto da Hal Willner, amico e produttore di Lou Reed, scomparso lo scorso anno. Ideato nel 2017, proprio quando Todd Haynes ha firmato per dirigere The Velvet Underground, il film Apple Original è stato recentemente presentato al Festival di Cannes, e parte del ricavato delle vendite verrà devoluta ad Amnesty International USA.

Di seguito potete ascoltare Run Run Run brano reinterpretato da Kurt Vile and the Violators.

https://www.velvetundergroundmusic.com/

La tracklist:

Sunday Morning – Michael Stipe

I’m Waiting For The Man – Matt Berninger

Femme Fatale – Sharon Van Etten (w/ Angel Olsen on backing vocals)

Venus In Furs – Andrew Bird & Lucius

Run Run Run – Kurt Vile & The Violators

All Tomorrow’s Parties – St. Vincent & Thomas Bartlett

Heroin – Thurston Moore feat. Bobby Gillespie

There She Goes Again – King Princess

I’ll Be Your Mirror – Courtney Barnett

The Black Angel’s Death Song – Fontaines D.C.

European Son – Iggy Pop & Matt Sweeney