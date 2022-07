No Age, in arrivo l’album “People Helping People”. Ascolta.

Il duo di Los Angeles No Age torna con People Helping People, nuovo album che uscirà il 16 settembre tramite Drag City. Questo è il primo album dei No Age interamente prodotto e registrato da Randy Randall e Dean Spunt con le registrazioni iniziate nello studio eprsonale della band e terminate in quello nuovo denominato Randy’s Garage.

Il primo estratto è la traccia “Andy Helping Handy“, uno strumentale etereo che ricorda il lavoro più ambient dei My Bloody Valentine con un video che presenta filmati di Andy Warhol.

https://www.facebook.com/noagela

https://noage.bandcamp.com/