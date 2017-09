Superati alcuni problemi di salute, il trio americano si è rimesso all’opera ed, in questo periodo, sta dando gli ultimi ritocchi al suo ottavo lavoro in studio.

Il disco si chiama Wrong Creatures e sarà pubblicato dalla [PIAS] il 12 Gennaio del 2018. I Black Rebel Motorcycle Club lo hanno concepito grazie all’aiuto del produttore Nick Launay (Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire, Nick Cave & The Bad Seeds) in quel di Los Angeles.

In basso è possibile ascoltare il primo singolo Little Thing Gone Wild.

Chissà se qualche altra anteprima dell’album verrà data dal gruppo, in occasione dell’esibizione che i nostri terranno in terra italica il 30 Novembre al Fabrique di Milano.

http://www.blackrebelmotorcycleclub.com/

https://www.facebook.com/BRMCOfficial/