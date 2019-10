Musica classica per Jonny Greenwood che annuncia la nascita della Octatonic Records.

Jonny Greenwood annuncia la nascita di Octatonic Records, nuova etichetta discografica legata a Council Records.La nuova etichetta del chitarrista dei Radiohead si occuperà di musica classica contemporanea e le prime due uscite fisiche sono intitolate “Volume 1” e “Volume 2” e vedranno la luce il 1° novembre.

“Ho registrato con i musicisti con cui ho lavorato e che ho incontrato nel mondo della musica classica contemporanea – ha dichiarato Greenwood -. Da quando ho composto la mia prima colonna sonora, sono diventato amico di molti di questi straordinari musicisti, oltre a venire a conoscenza della musica che suonano. Là fuori c’è un intero mondo da scoprire. Per adesso sto lavorando solo con solisti, o piccoli gruppi, e siccome è la mia creatura, sto lavorando ad alcune mie idee che non sono mai state registrate, tra cui ‘Miniatures from Water’ per pianoforte, violino, archi e tanpura. La mia intenzione è quella di registrare questi musicisti mentre suonano i brani che amano, sia contemporanei che classici, e pubblicare le registrazioni su vinile e servizi di streaming, nel modo più corretto possibile. Le sessioni che ho già curato con alcuni di questi amici sono state eccezionali. Voglio produrre musiche intime eche catturino l’essenza della musica in un modo che renda giustizia al talento del musicista e ai compositori che scelgono di interpretare. Spero che queste registrazioni incoraggino un maggior numero di persone a vedere musica classica dal vivo e ad interessarsi agli artisti che presenterò“.