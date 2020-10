The Shins, guarda il nuovo video-singolo del gruppo capitanato da James Mercer.

E’ on line un nuovo video singolo del gruppo The Shins che rompe il silenzio da quando nel 2018 pubblicò l’ultimo album “The Worm’s Heart”. La band formata ad Albuquerque, New Mexico, ha pubblicato “The Great Divide” brano scritto e composto dal frontman degli Shins James Mercer mentre il video è diretto da Paul Trillo. Mercer ha dichiarato: “il brano mischia futurismo e nostalgia. Abbiamo utilizzato varie apparecchiatura come vecchi sintetizzatori e iPhone, un kit Ludwig degli anni Sessanta e un 808. È una lirica dedicata alla nostalgia e all’amore in un mondo che va a rotoli”. Credo che la nostra intenzione sia stata quella di portare un po’ di calore in momenti così difficili”.

https://www.facebook.com/theshins/

https://www.theshins.com/