In rete è facile imbattersi in un Robert Görl & DAF, ma sulla copertina del nuovo disco c’è un inequivocabile Deutsch Amerikanische Freundschaft. Il percussionista ha, infatti, comunicato i dettagli definitivi dell’uscita del nuovo lavoro e naturalmente emerge un evidente velo di malinconia. Si è sempre parlato di un rapporto di odio/amore tra i due, come due amanti che si prendono e si lasciano di continuo e infatti, nelle sue dichiarazioni Görl rammenta che l’amore non è bello se non litigarello.

E’ stato poi il destino che purtroppo ha messo fine amaramente a quest’appassionante storia di non-amicizia, con l’improvvisa scomparsa di Gabriel Delgado-Lopez avvenuta il 22 marzo del 2020, proprio in quei tristi giorni in cui scoppiava l’emergenza Covid-19 e l’avvicinarsi del rigidissimo lockdown.

“Eravamo in procinto di tornare in studio insieme. Era stato tutto preparato ed arrangiato, ma l’improvvisa scomparsa di Gabi ha messo un punto definitivo”. Asserisce Görl.

Il nuovo album è infatti un mix tra alcuni brani creati per l’occasione insieme con una selezione d’inediti degli anni ottanta.

In quarant’anni di storia il duo ha sempre diviso il lavoro con Delgado alla stesura dei pezzi e Görl che metteva batterie e parti musicali. Il percussionista/produttore ha così affermato: “Dopo la morte di Gabi mi ci è voluto molto tempo per ottenere chiarezza su come doveva continuare. Sostituire Delgado con un altro cantante non è mai stata un’opzione. E poi ho pensato: quasi nessuno conosce Gabi così bene come me. Così ho scritto e registrato i testi da solo. A volte era come se fosse con me in quei momenti. L’ho effettivamente percepito”.

Può sembrare anche opportunismo, ma l’album è una sorta di commiato artistico da una parte, mentre dall’altra c’è un forte richiamo alla storia dei D.A.F. che può essere scorta già facilmente dai nomi evocativi dei brani, fino al titolo del disco, molto eloquente: “Nur Noch Einer”, solo uno…

Il nuovo lavoro è stato prodotto con il supporto del produttore Sylvie Marks e sarà disponibile attraverso la Groenland Records di Herbert Grönemeyer dal prossimo 26 novembre.

In rete è possibile trovare come anteprima il brano d’apertura ‘Erse DAF Probe’: in questo caso Görl ha registrato nuovamente la prima prova con Gabi nel seminterrato del Ratinger Hof a Düsseldorf che segnò poi la nascita dei DAF con Gabi che aveva comprato uno stilofono per l’occasione.

www.groenland.com

Autore: Luigi Ferrara

Robert Görl & DAF – “Nur Noch Einer” – Tracklist

1. Erste DAF Probe

2. Im Schatten

3. Kunststoff

4. Wir Sind Wild

5. Das Pur Pur Rot

6. Gedanken Lesen

7. Du Bist So Zart

8. Ein Kind Aus Dem Ratinger Hof

9. Loslassen

10. Neue Welt

11. Kein Ausweg

12. Es Muss Ans Licht

13. Holland Road

14. Das Geschenk

15. Nur Noch Einer