Cofanetto pronto per la pubblicazione contenente materiale appena sfornato per Simon Stapleton e la sua creatura Nurse With Wound, progetto nato inizialmente come trio sul finire degli anni settanta e con un attivo di almento una quarantina di dischi prodotti in carriera.

La nuova release, molto appariscente e stravagante, sarà proposta in triplo LP su tre vinili in Day-Glo a colori differenti: arancione, giallo e verde. L’autore infatti non ha inserito tracklist e non ci sono distinzioni tra lato A, B o indicazioni di sorta, solo musica fluida da ascoltare senza un ordine specifico o prestabilito.

Il box-set sarà intitolato “Trippin’ Musik” e verrà pubblicato attraverso la label britannica United Dirter, sotto-marchio della Dirter Promotions, che da anni cura le edizioni di Nurse With Wound e con la data di rilascio stabilita per il prossimo 29 novembre.

L’artwork nel suo complesso è stato accreditato a nome dall’artista Babs Santini, alter-ego in altri campi artistici sempre dello stesso Simon Stapleton.

www.nursewithwound.co.uk

Autore: Luigi Ferrara