The Damned – A night of a Thousand Vampires Live in London (Earmusic)

Questo doppio disco è la versione musicale dell’opera horror che i Damned hanno musicato per lo spettacolo horror che si è svolto ad Holloween al Palladium di Londra. Nonostante venga presentato come uno spettacolo con etica punk, di punk qua quando va bene se ne sente raramente l’eco. I brani sono tutti arrangiati in modo orchestrale, per cui si assiste ad una sorta di opera rock, spesso dai contorni epici, che fa pensare, ovviamente, a “Quadrophenia” e a “Tommy”.

Il disco si apre con “Beauty of the Beast” caratterizzata da un canto greve e dal solo pianoforte. Il clima si scalda con gli hard-blues di “Wait for the Blackout” e con “Plan 9 Channel 7”.

In scaletta troviamo un sunto dell’intera carriera dei Damned, dall’esodio di “Damned Damned Damned” del (1977) al recente “Black Is The Night” di tre anni fa, per cui non potevano mancare cavalli di battaglia come “Dr Jekyll and Mr. Hyde” e “I Just Can’t Be Happy Today”. Buona la cover di Bela Lugosi’s Dead, abbastanza punk ed esalta il rock esplosivo di “Back Is The Night”.

autore: Vittorio Lannutti