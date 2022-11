Paul McCartney annuncia un Vinyl Box Set con 80 singoli. Ascolta.

Paul McCartney ha deciso di pubblicare un sontuoso Vinyl Box Set con 80 singoli dal formato 7 pollici, il tutto confezionato un un box di legno.

In uscita il 2 dicembre ha una tiratura limitata di 3.000 copie in totale comprende 163 brani pubblicati tra il 1971 e il 2019; 65 dei singoli sono dotati di artwork originale restaurato con gli stessi lati B, e i restanti 15 erano inediti in precedenza su 7″. Inoltre troverete un libro di 148 pagine e lo stesso Macca ha anche scritto una prefazione nella quale emerge il suo amore per i brani relegato “nei lati B” dei singoli.

Il box set ha un prezzo di $ 611,98.

La lunga tracklist è sul sito web di McCartney. Tutti i brani sono stati rimasterizzati presso gli Abbey Road Studios.

Di seguito potete ascoltare le versioni rimasterizzate di “Uncle Albert / Admiral Halsey” e “Too Many People“.

McCartney ha dichiarato: “Spero che le canzoni di questo cofanetto riportino ricordi divertenti anche per il pubblico. A me è successo e altre cose verranno in futuro…“

E’ stato un 2022 particolare e ricco d’iniziative per McCartney: è stato il protagonista di Glastonbury e ha ristampato i suoi tre album I, II e III. Poi è uscito il documentario Let It Be di Peter Jackson, e ancora Get Back.

