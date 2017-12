Alcune settimane orsono il gruppo scozzese era ricomparso improvvisamente con The Next Time We Wed, brano che presagiva l’uscita del quinto disco In Your Own Sweet Time, atteso nelle rivendite a partire dal prossimo 9 Marzo via Cooking Vinyl.

Ora è la volta Stand Up Tragedy, il nuovo singolo dei The Fratellis, il cui relativo video, diretto da Alexander Dardy, è comparso da poco in rete. Buona visione.

http://www.thefratellis.com/

https://www.facebook.com/thefratellis/