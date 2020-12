Venerdi scorso, dieci giorni dopo il quarantennale dalla morte di John Lennon, è uscito per la Capitol Records III il diciottesimo album di Paul McCartney. Prodotto e registrato in autonomia, durante la pandemia, l’ex Beatle si è avvalso della collaborazione di pochi musicisti e del producer americano Greg Kurstin. Un disco incredibilmente moderno a tratti scintillante che meraviglia per l’entusiasmo con il quale è stato scritto e registrato, nonostante la lunga carriera e l’età del nostro.

Ma a conferma di questa grande voglia di fare musica, il baronetto di Liverpool oggi rende pubblico il trailer di un documentario sulla sua carriera. L’ulteriore segnale della sua vitalità e capacità di mettere in pratica le idee, magari scontate, che con lui diventano geniali.

Ad accompagnarlo nel documentario una figura straordinaria del rock internazionale, atipica per McCarney: il produttore Rick Rubin.

Per ora non si conoscono altri dettagli né la data di uscita, ma il documentario dovrebbe essere strutturato in sei episodi e vedrà Rubin e McCartney che analizzano e commentano la musica che Paul ha fatto sia come Beatles che come solista.

https://www.PaulMcCartney.com