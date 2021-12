Tame Impala, nuovo singolo che anticipa il box set e live italiano.

S’intitola No Choice il nuovo singolo di Kevin Parker meglio conosciuto come Tampe Impala. Con la release The Slow Rush Deluxe Box Set i Tame Impala si rilanciano e annunciano anche un tour nordamericano ed europeo che nel 2022 toccherà anchel ‘Italia per un’unica data mercoledì 7 settembre 2022 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, per maggiori info

The Slow Rush Deluxe Box Set sarà disponibile dal 18 febbraio 2022 su Interscope/Virgin Music e comprende B-side e remix dell’album nominato ai Grammy 2020. La versione fisica vedrà due LP rossi trasparenti con copertine diverse ed un libretto di 40 pagine oltre al calendario The Slow Rush 2050.

