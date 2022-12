The Postal Service e i Death Cab for Cutie annunciano per il 2023 un tour insieme. Per le due storiche band indie rock americane è tempo di celebrazioni e il nuovo anno vedrà cadere l’anniversario di due loro album seminali pubblicati nel 2003: “Give Up” e “Transatlanticism“.

Il tour, che inizierà il prossimo settembre, vedrà il leader della due band Benjamin Gibbard (nella foto) alternarsi sul palco per cantare e suonare gli interi album.

“So per certo che non vivrò mai più un anno creativo come il 2003″, ha dichiarato Gibbard. “Questi due dischi verranno messi sulla mia lapide, e ne sarò contento.”

“Give Up”, che venne pubblicato dalla label Sub Pop, è l’album in studio più recente dei Postal Service, anche se il gruppo ha poi pubblicato nel 2014 una colonna sonora dal titolo Everything Will Change. I Death Cab for Cutie invece hanno pubblicato per Atlantic il decimo album della loro carriera appena a settembre scorso. Infatti con “Asphalt Meadows” il gruppo è ancora in tour promo.

https://postalservicemusic.net/

https://www.deathcabforcutie.com/

https://www.benjamingibbard.com/

The Postal Service & Death Cab for Cutie tour:

Settembre 2023

08 Portland, ME – Cross Insurance Arena

09 Kingston, RI – The Ryan Center

10 New Haven, CT – Westville Music Bowl

12 Boston, MA – MGM Music Hall

13 Boston, MA – MGM Music Hall

14 Washington, D.C. – Merriweather Post Pavilion

17 Detroit, MI – Meadow Brook Amphitheater

20 New York, NY – Madison Square Garden

21 Philadelphia, PA – The Mann Center

24 Minneapolis, MN – Armory

26 Denver, CO – Mission Ballroom

27 Denver, CO – Mission Ballroom

Ottobre 2023

03 Phoenix, AZ – Arizona Financial Theatre

04 Las Vegas, NV – The Chelsea Ballroom at the Cosmopolitan of Las Vegas

07 Seattle, WA – Climate Pledge Arena

10 Berkeley, CA – Greek Theatre – UC Berkeley

13 Los Angeles, CA – Hollywood Bowl