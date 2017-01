La band olandese torna in Italia dopo l’evento a Roma, si presenta a Trezzo con la quinta data dell’estenuante tour che li vedrà calcare i palchi più importanti di quasi tutto il mondo.

Alle spalle hanno un bagaglio impressionante e presentano oggi al pubblico italiano il loro nuovo lavoro uscito il 30 settembre, il settimo album “The Holographic Principle”.

Sulle ali dell’entusiasmo del precedente album “The Quantum Enigma”, il sestetto si è voluto rimettere in gioco, con grande coraggio, cercando di uscire dai loro canoni e dai soliti schemi, che hanno fruttato il loro successo.

Prima dell’inizio del concerto, ho avuto un breve scambio di parole con due dei componenti del gruppo che mi fa capire che questo album effettivamente è il lavoro più complesso fino ad ora composto e che più rappresenta l’anima symphonic metal.

Ascoltando i nuovi brani percepisco notevolmente questa sensazione che rimarca notevolmente il fattore evolutivo della band.

Il gruppo Epica si è sempre contraddistinto per l’alta qualità dei loro lavori, ma con questo album sono andati oltre i propri limiti superandosi egregiamente

Prodotto perfetto che miscela il lavoro fatto da Simone Simons, soci e orchestra. Passando dalla grande presenza corale ai selvaggi heandbanging, insomma un lavoro completo anche sotto l’aspetto concettuale.

Da questa data italiana non possiamo che uscirne ottimisti, di una cosa siamo sicuramente certi, pochi come loro continueranno a brillare nel panorama internazionale, proprio per la continua ricerca e capacità evolutiva che li trascina da tempo nell’olimpo del metal odierno.

autore: Tiziano Ballabio