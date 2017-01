Come dicevamo anche in altre news, l’elezione di Donald Trump ha risvegliato le coscienze di parecchi musicisti. Da sempre sensibile alle tematiche sociali, la band canadese ha voluto far sentire la propria voce.

In combutta con Mavis Staples, da poco gli Arcade Fire hanno postato on line l’inedito I Give You Power che potete ascoltare al link sottostante.

Il brano, i cui proventi andranno all’American Civil Liberties Union, è stato accompagnato dal messaggio “Non è mai stato così importante rimanere uniti e aiutarci a vicenda“.

Non è chiaro se la canzone farà parte del nuovo album del gruppo che potrebbe uscire in primavera.

