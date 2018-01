Era da circa quattro anni, ossia l’epoca di Lazaretto (2014), che l’artista americano non si cimentava con un lavoro discografico da solista.

Una lunga pausa che, finalmente, Jack White ha interrotto, concependo nei mesi passati Boarding House Reach, il terzo album della sua carriera in solitaria, in uscita il prossimo 23 Marzo via Third Man Records/XL.

Il nostro se lo è prodotto facendo la spola tra Nashville, New York e Los Angeles, coinvolgendo una nutrita schiera di colleghi, tipo Louis Cato (Beyoncé/Q-Tip/John Legend), Neon Phoenix (Kanye West), Quincy McCrary (Unknown Mortal Orchestra), Bobby Allende (David Byrne) e Carla Azar (Autolux, Depeche Mode).

Primo singolo a venir reso disponibile è il brano Connected by Love, il cui video, diretto da Pasqual Gutierrez, trovate più in basso, insieme all’audio dell’altro estratto Respect Commander.

La tracklist:

1 Connected By Love

2 Why Walk A Dog?

3 Corporation

4 Abulia and Akrasia

5 Hypermisophoniac

6 Ice Station Zebra

7 Over and Over and Over

8 Everything You’ve Ever Learned

9 Respect Commander

10 Ezmerelda Steals The Show

11 Get In The Mind Shaft

12 What’s Done Is Done

13 Humoresque

