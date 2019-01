La coppia Sean McBride e Liz Wendelbo, nota ai più come Xeno & Oaklander, ha annunciato la pubblicazione a stretto giro di un nuovo album.

Dopo aver lavorato in precedenza soprattutto con Wierd Records e Ghostly International, l’algido duo synth-pop per questo nuovo full-lenght intitolato “Hypnos” si è affidato ai servizi della solida label di Los Angeles Dias Records, che frattanto ha comunicato che la release date è stata stabilita per il prossimo 8 marzo.

La nuova produzione è stata anticipata in rete dal brano ‘Angélique’ in cui spicca un ammiccante cantato in francese da parte della Wendelbo che nel comunicato stampa ha indicato la sua direzione estetica in questa release: “I channeled the spirits of 60s French Pop chanteuse Françoise Hardy and 80s New Wave New York icon Tina Weymouth”.

www.xenoandoaklander.com

Autore: Luigi Ferrara

Xeno & Oaklander – “Hypnos” – Tracklist

1. Fire And Smoke

2. Hypnos

3. Angélique

4. Insomnia

5. The Light The Whisper

6. Altamira

7. A World Without Sun

8. Athena