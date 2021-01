Il quattordicesimo album dei NOFX si intitola “Single Album”. Ascolta.

Il quattordicesimo album dei NOFX si intitola “Single Album”. Il nuovo disco di inediti di Fat Mike e soci segue il precedente “First Ditch Effort” del 2016. Il loro primo album fu pubblicato dalla Wassail records nel lontano’88, per poi pubblicare sempre con la storica Epitaph records fino ad arrivare nel 2003 con l’etichetta fondata da Fat Mike, ovvero la mitologica Fat Wreck Chords. Quest’ultimo lavoro è stato nuovamente prodotto da Bill Stevenson (anche storico batterista dei Descendents poi nei Black Flag e ALL) e Jason Livermore. L’album è anticipato dal brano “Linewleum”, nuova versione del brano “Linoleum” del 1994 e presente nello storico album “Punk in Drublic”, che ha un simpatico video dove ci sono come special guest gli Avenged Sevenfold.

http://www.nofxofficialwebsite.com/

https://www.facebook.com/NOFX/