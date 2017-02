The Dandy Warhols, Circolo Magnolia – 18.02.2017

I The Dandy Warhols sono tornati in Italia per presentare il loro ultimo lavoro Distortland, pubblicato lo scorso anno.

Dopo la data a Roma, arrivano al circolo Magnolia, esibendosi in un live intenso, a tratti forse un po’ lento, ma che riesce comunque a scaldare e coinvolgere il pubblico presente.

Gallery a cura di Moira Carola.