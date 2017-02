La svolta elettronica riscontrabile sull’ultimo album della band americana, FLOTUS, uscito lo scorso anno, continua la sua scia. In questi giorni i Lambchop hanno messo in rete una loro personale rilettura di When You Were Mine di Prince (la potete ascoltare al link sottostante) che lambisce gli stessi territori.

Nel mese di Marzo il gruppo statunitense sarà in Italia per la tournèe promozionale del disco. Queste le date:

03/03 Bronson, Ravenna

04/03 Auditorium del Conservatorio D. Cimarosa, Avellino

05/03 Auditorium Parco Della Musica, Roma

www.lambchop.net

www.facebook.com/lambchopisaband