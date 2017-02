Gli At The Drive In ci svelano un nuovo brano dal titolo ‘Incurably Innocent’ che precede l’uscita – prevista il 5 maggio – dell’album in • ter a • li • a (in latino per “fra le altre cose”), atteso da ben 17 anni. A pubblicare l’album ci pensa la Su Rise Records con la BMG e la distribuzione Warner.

Cedric Bixler-Zavala, voce della band, descrive “Incurably Innocent” come un “brano sul tema dell’abuso sessuale e sul riuscire finalmente ad affrontarlo e parlarne”.

L’album è prodotto da Omar Rodriguez-Lopez e Rich Costey ai Sound Factory di Hollywood ed è composto da 11 brani e dura 41 minuti.

in • ter a • li • a riprende il discorso del precedente ‘Relationship of Command’ (2000) e si espande in una miriade di traiettorie tanto imprevedibili quanto intense.

L’uscita di in • ter a • li • a’s verrà seguita immediatamente da un tour mondiale. Prima data nella nativa El Paso (Texas) poi, tra gli altri, San Francisco (Bill Graham Civic Auditorium), Los Angeles (Shrine Auditorium) l’ Europa e I festival di Reading e Leeds in agosto (UK).

www.atthedriveinmusic.com

La tracklist del disco:

No wolf like the present

Continuum

Tilting at the univendor

Governed by contagions

Pendulum in a peasant dress

Incurably innocent

Call broken arrow

Holtzclaw

Torrentially cutshaw

Ghost-tape no.9

Hostage stamps

fonte: com. stampa