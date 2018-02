Il gruppo neozelandese capitanato da Ruban Nielson ha cominciato a far filtrare alcune anticipazioni sul quarto album dei nostri.

Sex & Food, questo il titolo scelto per la release, sarà in vendita a partire dal prossimo 6 Aprile tramite la Jagjaguwar. Le session di registrazione sono avvenute in varie location sparse fra Seoul, Hanoi, Reykjavik, Mexico City, Auckland e Portland.

A parte alcune informazioni di rito, gli Unknown Mortal Orchestra hanno reso disponibile il video animato, diretto da Greg Sharp, del primo estratto American Guilt che trovate in basso. Buona visione.

La tracklist:

1 A God Called Hubris

2 Major League Chemicals

3 Ministry of Alienation

4 Hunnybee

5 Chronos Feasts on His Children

6 American Guilt

7 The Internet of Love (That Way)

9 This Doomsday

10 How Many Zeros

11 Not in Love We’re Just High

12 If You’re Going to Break Yourself

https://unknownmortalorchestra.com/

https://www.facebook.com/unknownmortalorchestra