Matt Sweeney & Bonnie ‘Prince’ Billy annunciano il nuovo album Superwolves.

Uscirà il 30 aprile per Domino recordings Superwolves il nuovo album di Matt Sweeney e Bonnie ‘Prince’ Billy. La release sarà anticipata dal formato digitale per poi trasformarsi in versione fisica il 18 giugno. Intanto è disponibile il nuovo singolo ‘Hall of Death’, che arriva dopo ‘Make Worry For Me’, scritto da Sweeney e Will Oldham (aka Bonnie ‘Prince’ Billy) insieme al chitarrista e produttore Tuareg Ahmoudou Madassane. La canzone presenta Oldham e Sweeney nei loro tradizionali ruoli, rispettivamente di cantante e chitarrista, registrati live in studio con Madassane alla chitarra ritmica e con la partecipazione dei componenti della sua band: Mdou Moctar e la sua inconfondibile chitarra, Mike Coltun al basso e Souleyman Ibrahim alla batteria. Il video di accompagnamento è stato diretto da Sai Selvarajan e Jeff Bednarz.

Le canzoni che compongono Superwolves, il secondo album del duo, dopo il primo intitolato Superwolf e datato 2005, si immergono in luoghi inesplorati mentre Matt e Bonny prendono tutta la musica da loro conosciuta per creare canzoni che colpiscono in profondità.

“L’intesa viene da vite vissute separatamente, dove la musica è il nutrimento principale. Ascoltiamo con gratitudine e stupore, e sentiamo che ci appartiene. Costruiamo I nostri sogni con la speranza che abbiano l’opportunità di avverarsi. Sappiamo che siamo in grado di produrre, ci serve ill supporto dell’altro per portare alla luce i linguaggi che ci siamo immaginati.” ha dichiarato Will Oldham. Mentre Sweeney dice: “E’ molto stimolante scrivere musiche su cui Will canterà. E’ una sfida non facile. Sapere che la voce di Will eleverà la melodia mi fa arrivare più in alto e scavare più a fondo. Mi fa venire voglia di creare un linea di chitarra che trattenga la sua voce come il calice contiene il vino (o il sangue, o qualunque cosa sia necessaria per vivere una vita al meglio). Mi piace molto anche cantare armonie e risposte alla sua voce.”

I due ha cominciato a lavorare a questo album 5 anni fa ma la prima vera sessione si è svolta un anno fa allo Strange Weather di Brooklyn e le successive al Butcher Shoppe a Nashville. Sweeney ha supervisionato il missaggio delle sessioni di Brooklyn ed Oldham ha supervisionato quelle di Nashville. Nell’album Sweeney canta insieme al suo cantante preferito e suona tutte le chitarre, acustica, elettriche e basso, accompagnato da David Ferguson al contrabasso, Mike Coltun al basso elettrico, Mdou Moctar alla chitarra elettrica, Ahmoudou Madassane alla chitarra ritmica, Souleyman Ibrahim, Ryan Sawyer e Peter Townsend alla batteria e Mike Rojas alle tastiere e Bonnie ‘Prince’ Billy canta.

