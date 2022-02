Hoodoo Gurus, la storica garage rock band australiana presenta il nuovo album con un live streaming.

Appuntamento il giorno giovedì 10 marzo 2022 per l’esclusivo live streaming degli Hoodoo Grus.

Per partecipare all’evento clicca qui:

https://www.emusiclive.com/Hoodoo_Gurus/Hoodoo_Gurus_Live_GMT

La storica band, caposaldo dell’epopea del rock made in Australia, torna dopo dodici anni di silenzio discografico e pubblica il decimo album dal titolo “Chariot Of The Gods”.

La band formata da Dave Faulkner (voce, chitarra), Brad Shepherd (voce, chitarra), Rick Grossman (voce, basso) e Nik Rieth (batteria) pubblicherà il nuovo lavoro l’11 marzo via Big Time/EMI (con distribuzione mondiale). Il lavoro ha il classico Gurus sound con 13 tracce (16 nell’edizione deluxe in doppio vinile) con il lirismo riconoscibile e l’impareggiabile scrittura che da sempre caratterizza la storica rock band australiana.

Il cantante Dave Faulkner descrive così la genesi e le registrazioni di “Chariot Of The Gods”: «Gli ultimi due anni sono stati frustranti e snervanti per tutti, ma per gli Hoodoo Gurus questo periodo nero ha avuto un lato positivo. Costretti a fare affidamento su noi stessi, abbiamo sperimentato una rinascita creativa all’interno della band che ha portato a questo nuovo album. Soprattutto i legami musicali tra noi quattro non sono mai stati così forti. Quando si discute circa i brani che siamo costretti a non inserire in tracklist è un buon segno. Siamo contentissimi di vivere una nuova, ennesima, primavera!».

Lo scorso anno gli Hoodoo Gurus hanno celebrato il loro 40° anniversario (dalla formazione risalente al 1981). La band vanta nove album nella Top 20 di ARIA (Australian Record Industry Association), nove singoli nella Top 40 australiana, una serie di album multiplatino e un’introduzione nella ARIA Hall of Fame. Sono un punto fermo nella storia del rock’n’roll australiano e internazionale.

Il gruppo è composto da leggendari musicisti che negli anni ’70 facevano parte di gruppi punk come Victims e Fun Things e da ex membri di formazioni come Radio Birdman e Divynls.

Nel tempo la band si è ritagliata la fama di gruppo garage-rock indipendente la cui personalità, e l’intelligenza nel confrontarsi con la cultura pop, l’ha portata in cima alle classifiche australiane e nel firmamento dell’avanguardia dei movimenti garage/alternativi/power pop internazionali della metà degli anni ’80, in compagnia di band quali Bangles, Fleshtones, Flamin’ Groovies e Redd Kross.

Gli Hoodoo Gurus hanno suonato dal vivo in club gremiti in Stati Uniti, Europa e America Latina, arrivando in più di una occasione in cima alle classifiche degli Stati Uniti nei circuiti college e alternative.

