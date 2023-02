Neil Young and Crazy Horse, ancora un nuovo album. Ascolta.

Neil Young e i Crazy Horse hanno annunciato ancora un nuovo album. Dopo il recente World Record (pubblicato a novembre 2022) Young, Nils Lofgren, Ralph Molina e Billy Talbot pubblicheranno All Roads Lead Home il 31 marzo su NYA Records. L’album è guidato dal singolo “You Will Never Know“, scritto ed eseguito da Lofgren. Ascolta la nuova canzone e dai un’occhiata alla tracklist qui sotto.

Per realizzare All Roads Lead Home, Lofgren, Molina e Talbot hanno registrato ciascuno tre canzoni a parte e con musicisti diversi. L’album include anche la versione solista di Young di “Song of the Sea”.

https://neilyoungarchives.com/

https://www.facebook.com/NeilYoungRepriseRecords

La tracklist:

01 Billy Talbot Band: “Rain”

02 Nils Lofgren: “You Will Never Know”

03 Ralph Molina: “It’s Magical”

04 Neil Young: “Song of the Seasons”

05 Billy Talbot Band: “Cherish”

06 Nils Lofgren: “Fill My Cup”

07 Ralph Molina: “Look Through the Eyes of Your Heart”

08 Billy Talbot Band: “The Hunter”

09 Nils Lofgren: “Go With Me”