Pt.2 – La playlist per contrastare l’alienazione da #coronavirus #FreakOutresisteconvoi

La seconda playlist del #coronavirus

#FreakOutresisteconvoi

a cura di Marco Cesaro

Ebbene sì!

Ci tocca ancora restare a casa. E non sappiamo fino a quando.

Dobbiamo resistere ancora per un bel po’ perché abbiamo il dovere di salvare noi e chi ci sta vicino.

La strada da percorrere è ancora lunga

Long Long Road – Paul Weller (2017)

E mentre la primavera si è presentata bella e spumeggiante alle nostre porte, con i suoi insuperabili e unici odori

Primavera – Luca Carboni (1989)

Ricordiamoci di non perdere tempo fra gli scaffali dei supermercati

Lost In The Supermarket – The Clash (1979)

Correte a casa e chiamate i vostri amici per un brindisi virtuale

Happy Hour – The Housemartins (1985)

Ce la faremo! Ce la faremo a rivedere il giorno.

See The Day – Dee C Lee (1985)

E a quel punto correremo di nuovo felici e pregni di una vitalità unica

Curre Curre Guagliò – 99 Posse (1993)

E riassaporeremo il gusto del suono della terra che batte, batte di nuovo e sempre più forte…

Earth Beat – Paul Weller (2020)