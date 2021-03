Uscirà in primavera inoltrata un nuovo album postumo registrato da Alan Vega insieme alla moglie/collaboratrice Liz Lamere.

Il lavoro dello scomparso vocalist dei Suicide è stato ritrovato nel 2019 tra archivi di materiale insieme ad altri lavori che saranno pubblicati in futuro e al quale Vega aveva lavorato fino alla sua scomparsa avvenuta nel luglio del 2016 all’età di 78 anni.

Con questo materiale inedito, l’etichetta di Brooklyn Sacred Bones ha così potuto programmare una serie di uscite curate dalla Lamere e dall’amico di lungo corso Jared Artaud in un filone ribattezzato “Vega Vault”.

La prima uscita è intitolata “Mutator” e sarà disponibile a partire dal prossimo 23 aprile, l’autore di New York vi aveva lavorato a cavallo tra il 1995 e 1996, in un periodo di profonda creatività e ispirazione secondo la moglie: “Il nostro scopo principale entrando in studio era sperimentare con il suono, non ‘fare dischi’, io suonavo le apparecchiature con Alan che manipolava i suoni. Suonavo riff mentre Alan modificava i suoni che venivano convogliati attraverso le macchine”.

In attesa della pubblicazione in rete è stato diffuso il primo singolo, ‘Nike Solider’. Parlando di questo brano Jared Artaud ha dichiarato: “Lavorando su questo album, sono rimasto sbalordito dalla pura intensità e dalla potenza pura della capacità di Alan di trasformare il suono e fornire inimitabili performance vocali in un’unica take. ‘Nike Soldier’ ​​è un esempio supremo degli impareggiabili istinti di Alan”.

www.sacredbonesrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

Alan Vega – Mutator – Tracklist

01 Trinity

02 Fist

03 Muscles

04 Samurai

05 Filthy

06 Nike Soldier

07 Psalm 68

08 Breathe