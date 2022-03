Florence + the Machine: ascolta i singoli e scopri il nuovo album “Dance Fever”.

Florence + the Machine annuncia l’album “Dance Fever” e condivide il video del singolo “My Love ” diretto da Autumn de Wilde. Il 13 maggio via Polydor records esce il quinto album capitanato dall’inglese Florence Welch che include i precedenti singoli “King” e “Heaven Is Here” che potete ascoltare qui sotto.

Dance Fever, che segue l’album del 2018 “High as Hope” sarà composto da una tracklist di quattordici tracce ed è stato registrato durante i mesi di pandemia e conta sulla produzione artistica di Jack Antonoff e Dave Bayley dei Glass Animals.

Il concept che racchiude l’album ruota intorno alla Coreomania, un fenomeno dell’era rinascimentale in cui le persone ballavano fino all’esaurimento o alla morte. Questa storia ha affascinato la Welch durante la realizzazione dell’album che si è fatta suggestionare anche dalle lirica dell’eroine tragiche dell’arte preraffaellita, dalla narrativa gotica di Carmen Maria Machado e Julia Armfield, dall’ondata viscerale del film horror folk da The Wicker Man e The Witch a Midsommar.

