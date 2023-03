Billy Bragg celebra 40 anni di onorata carriera con ‘The Roaring Forty | 1983 – 2023‘, in arrivo il 27 ottobre su etichetta Cooking Vinyl disponibile in tre diversi formati: vinile arancione limited edition con 13 inediti; una raccolta di 3 vinili edizione deluxe con 40 brani, su 3 tonalità di verde + 2 cd di 40 brani con booklet di 16 pagine; 14 cd con oltre 300 brani e booklet di 64 pagine.

“Sembra ieri quando chiedevo a John Peel di suonare il mio primo disco. Il mondo della musica è cambiato radicalmente da allora, ma la mia convinzione nel potere della canzone è immutata” afferma Billy Bragg.

Impavido artista, instancabile performer dal vivo, impareggiabile attivista politico da 40 anni, Billy Bragg ha pubblicato 11 album di studio come solista, 3 album con Wilco ed uno con Joe Henry. Le sue esibizioni alla BBC sono raccolte in ‘The Best Of Billy Bragg at the BBC 1983 – 2019′.

Come autore e musicologo, ha pubblicato 3 best-seller, tra cui due libri di analisi politica e musicale. Come era prevedibile da una carriera che ha attraversato molti generi, Billy Bragg ha collaborato con una vasta gamma di celebri musicisti provenienti da diversi background musicali, tra cui Eliza Carthy, Norman Cook, Dick Gaughan, Joe Henry, Kirsty MacColl, Ian McLagan, Johnny Marr, R.E.M., Natalie Merchant, Romeo Stodart, Danny Thompson, Robert Wyatt, Pete Seeger, The Philharmonic Orchestra e Wilco, con i quali ha creato due raccolte acclamate dalla critica, mettendo in musica testi inediti del leggendario cantante folk americano Woody Guthrie.

https://www.billybragg.co.uk/