Lou Barlow [Sebadoh e Dinosaur Jr]: on line il video del suo nuovo album.

Lou Barlow, bassista e voce nei Dinosaur Jr e titolare dei Sebadoh, il 28 maggio pubblicherà, tramite la label Joyful Noise, un nuovo album solista dal titolo Reason to Live.

Il primo singolo dall’album è “Over You” lo potete ascoltare qui sotto.

“Il brano si basa su una melodia e un frammento di testo che ho registrato su cassetta nel 1982″, racconta Lou.” Nel 2019 ho deciso di far risorgere ed pubblicare questa pepita per la mia ‘Artist Enabler Series’ per Joyful Noise”. “Ho parlato con mia moglie Adelle – continua Lou - e analizzato cose nella nostra vita che non abbiamo mai “finito”. Ci siamo trasferiti dalla California sei anni fa, un posto che amavamo. Abbiamo iniziato a compilare video casalinghi e scene di alcuni film degli anni ’80 che sono stati girati a Los Angeles. Quando abbiamo montato il tutto ci sembrava funzionare bene con la canzone. Non posso dire che stavo pensando a qualcosa di specifico quando ho registrato Over You, proveniva dal desiderio generale della mia adolescenza, ma posso sicuramente dire che mi manca lo stato d’oro “.

https://www.joyfulnoiserecordings.com/collections/lou-barlow