Sharon Van Etten, a inizio maggio il nuovo album.

Il nuovo album di Sharon Van Etten è ‘We’ve Been Going About This All Wrong’ e verrà pubblicato il 6 Maggio dalla label Jagjaguwar.

A supportare l’annuncio ci sono i video dei brani ‘Porta’ e ‘Used To It’, singoli estemporanei pubblicati da Sharon nel corso degli ultimi due mesi, ma che non faranno parte della scaletta del nuovo album.

Sharon Van Etten in We’ve Been Going About This All Wrong’ si occupa delle domande che ci poniamo quando pensiamo al mondo – o almeno, al nostro mondo – e come potrebbe finire. Abbiamo amato come potevamo? Ci siamo sforzati abbastanza? Come proteggiamo le cose per noi più preziose dalle forze distruttive al di fuori del nostro controllo? E come possiamo salvare qualcosa di utile quando sembra che tutto sia perduto?

Il nuovo album di Sharon Van Etten è una risposta a questi quesiti e su come i cambiamenti possano essere sia positivi che negativi. ‘We’ve Been Going About This All Wrong’ articola la bellezza e il potere che possono essere salvati dai nostri rottami.

Dall’uscita del ormai classico ‘Remind Me Tomorrow’ nel 2019 Sharon Van Etten ha collaborato con artisti del calibro di Josh Homme dei QOTSA, Courtney Barnett, Norah Jones, Angel Olsen, Fiona Apple, Lucinda Williams, i Big Red Machine e gli Idles. Ormai celebrata come una delle principali cantautrici degli ultimi 15 anni Sharon ha ripreso le redini della sua musica come non faceva dagli esordi, co-producendo il nuovo disco insieme a Daniel Knowles e registrandolo nel suo personalissimo studio casalingo di Los Angeles, California.

Sul nuovo album Sharon suona chitarra, sintetizzatori, piano, drum-machine, wurlitzer, tastiere e altro, ma è supportata dalla sua classica formazione live composta da Jorge Balbi alla batteria, Devon Hoff al basso e dall’insostituibile Charley Damski ai synth e chitarre.

Sharon Van Etten commenta: “Volevo affrontare questa pubblicazione in modo diverso, per coinvolgere i miei fan in modo intenzionale, nel tentativo di presentare l’album come un intero corpo di lavoro. Queste dieci canzoni sono progettate per essere ascoltate in ordine, contemporaneamente, in modo che possa essere raccontata una storia molto più ampia di speranza, perdita, desiderio e resilienza.”

Sharon Van Etten – ‘We’ve Been Going About This All Wrong’

Disponibile dal 6 Maggio per Jagjaguwar

tracklist:

1. Darkness Fades

2. Home to Me

3. I’ll Try

4. Anything

5. Born

6. Headspace

7. Come Back

8. Darkish

9. Mistakes

10. Far Away