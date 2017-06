Il duo dark wave mancuniano, ma ormai di stanza a Berlino, formato da Nicholas Wood e Kat Day, dopo il concerto tenuto a Padova ad inizio mese, è pronta a calcare nuovamente i palchi dello stivale.

I KVB, tra poche settimane, suoneranno dal vivo il 9 Luglio al Nel Nome del Rock Festival di Palestrina (RM) ed il 14 Luglio al A Night Like This Festival di Chiaverano (TO).

Vi ricordiamo che nel 2016 la band ha pubblicato l’ultimo album Of Desire mentre risale appena allo scorso Maggio il loro nuovo EP, Fixation/White Wall, entrambi pubblicati dalla label Invada Records di Geoff Barrow dei Portishead.

http://www.thekvb.co.uk/

https://www.facebook.com/thekvbmusic/