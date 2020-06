Circa Waves – Sadder Happier (Play IT Again Sam)

Sadder Happier, pubblicato per etichetta Play IT Again Sam, è il nuovo EP dei Circa Waves, dal titolo fortemente esplicatorio. “Sad Happy”, infatti, è un loro famoso singolo, e qui viene rivisitato in chiave totalmente acustica, come ballata stile anni ’60, un’operazione sicuramente di effetto riuscito. L’originale è tratto dal loro ultimo omonimo album, che ha riscosso discreto successo di pubblico e critica. Ci racconta il leader Kieran Shudall che “Sad Happy è stata prodotta come una canzone indie elettronica ma è nata come un semplice demo, è bello spogliare un brano fino alle ossa e vedere com’è nato. Sadder Happier è stato registrato e prodotto nel mio home studio, The Boxroom Recordings.”

Tuttavia la versione acustica di Sad Happy non è l’unica cosa riuscita: ci si aspetterebbe un EP tutto acustico e invece la seconda traccia, Gun in My Hand, è un pezzo fortemente rock, tosto e feroce, mentre The Only One Who Lets Me In è al contrario un pezzo intimo, di atmosfera, anche se altrettanto elettrico di Gun in My Hand.

La band di Liverpool composta da Kieran Shudall, Joe Falconer, Sam Rourke, e Colin Jones, regala poi in questo EP molto vario due ultime tracce invece piuttosto pop, come Sugar Side e Anti Social Anxiety, rivelando così il talento prolifico del quartetto e la loro capacità di variare sonorità e sfondi musicali. Peccato davvero che l’EP sia così breve, perché è gustosissimo il variare dei pezzi dall’acustico all’elettrico, dall’intimo al rock duro.

Del resto i Circa Waves non devono dimostrare più nulla, dopo tre album all’attivo con i quali hanno avuto un successo immediato, e, bisogna dire, meritato: sono poche le band che possono vantare per il loro secondo singolo, (Stuck In My Teeth), la definizione di Hottest Record in the World da parte di Zane Lowe.

Più importante ancora forse, l’esperienza accumulata nell’anno di esordio durante l’estate del 2014, in diversi festival in giro per il mondo, tra cui Hurricane e Glastonbury. Un’esperienza live che li ha certamente arricchiti per gli album successivi del 2016 e 2018, e che si trova tutta in questo EP che annuncia sicuramente la prossima uscita del LP

Da non perdere.

http://circawaves.com

autore: Francesco Postiglione