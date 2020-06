Tricky, nuovo album a settembre. Ascolta il brano ‘Fall Please’.

“I feel like I’m back, I feel like I’m one of the best musicians England’s ever had, and it’s time for me to focus on music again, 100%, like how I used to do at the beginning. That competitive thing I used to have when I was younger, like, my music is on a different level – that’s how I feel again now.” – Tricky.

Con oltre trent’anni di carriera musicale alle spalle, Tricky si trova in uno dei suo momenti di maggiore creatività. Dopo la pubblicazione, lo scorso anno, dell’acclamata autobiografia ‘Hell Is Round The Corner’ e dell’ep ‘20/20’, annuncia ‘Fall To Pieces’, il quattordicesimo album di studio in arrivo il 4 settembre con la propria etichetta, False Idols (K7!). Nonostante la recente e tragica perdita della figlia Mazy, Tricky ha direzionato le proprie emozioni nella creatività musicale.

Ad anticipare il nuovo album, ‘Fall Please’, un brano che lo stesso Tricky definisce come la sua creazione più pop, un pezzo che tutti, anche chi non conosce la sua musica, possono ascoltare.

Registrato nello suo studio di Berlino negli ultimi mesi del 2019, in ‘Fall To Pieces’ Tricky sottolinea che le tracce possono essere ingannevoli, spesso corte, oppure possono terminare bruscamente o passare alla traccia successiva senza preavviso. Anche nel nuovo album Tricky si avvale della collaborazione di voci femminili, che, tra campionatori distorti ed esplosioni di sintetizzatori, raccontano testi spesso scuri e densi. Scoperta durante il tour europeo da Tricky, una sera in cui rimase senza vocalist, la voce di Marta Ziakowska (nella foto con Tricky) è presente in buona parte del disco.

L’anno trascorso in un feroce flusso creativo è stato senza dubbio una distrazione per Tricky, ma è stato anche un periodo di riflessione e rivalutazione. Sconvolto dal dolore Tricky si è chiesto se valesse la pena continuare a combattere o se abbandonare la nave. ‘You’ve gotta fucking get up and fight. Right now I’m in fight mode. And I feel really good. I do’ – Tricky

Tracklist:

Thinking Of – Close Now – Running Off – I’m In The Doorway – Hate This Pain – Chills Me To The Bone – Fall Please –

Take Me Shopping – Like A Stone – Throws Me Around – Vietnam

fonte: com. stampa

