Ed Harcourt, il nono album a settembre. Ascolta il primo brano.

Ed Harcourt ha annunciato la pubblicazione del suo nono album per conto della Point Of Departure. A distanza di circa due anni da “Beyond The End” il prossimo 18 settembre uscirà “Monochrome To Colour“. Ad accompagnare questa notizia è il primo video singolo “Drowning in dreams” che potete vedere e ascoltare qui sotto. Un video registrato in Islanda dal video maker Steve Gullick tra campi innevati e ambientazioni ipnotiche dal sapore cinematografico.

https://www.facebook.com/edharcourtuk/

https://edharcourtcom.wordpress.com/

La tracklist di Monochrome To Colour è la seguente:

1. First Light

2. Ascension

3. Drowning In Dreams

4. Her Blood Is Volcanic

5. Only The Darkness Smiles For You

6. Death Of The Siren

7. After The Carnival

8. Last Rites

9. So Here’s To You, Hally

10. Childhood

11. King Raman

12. Monochrome Into Colour